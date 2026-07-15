В Ростове обломки БПЛА повредили кровлю частного дома

Ночью 15 июля беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков в Железнодорожном районе повреждена крыша частного дома, а в Советском районе взрывная волна задела остекление квартиры.
По словам главы региона, детонации не произошло, пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась. Власти уточняют информацию о последствиях атаки. На месте работают оперативные службы.
В Железнодорожном районе обломки БПЛА упали на крышу частного дома, повредив кровельное покрытие. В Советском районе взрывной волной выбило стекла в одной из квартир многоквартирного дома. Жители не пострадали.
Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Удары наносятся по различным объектам. ВСУ пытаются атаковать приграничные регионы. Российские системы ПВО работают эффективно. Большинство дронов удается сбить. Однако обломки иногда падают на жилые дома.
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