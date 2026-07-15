Подпольное казино в Моздоке спрятали под вывеской детского центра

Нелегальное игорное заведение, замаскированное под центр ментальной арифметики, ликвидировали в городе Моздоке. Предполагаемого организатора подпольного клуба задержали, сообщили в МВД по Республике Северная Осетия — Алания.
Заведение находилось в арендованном нежилом помещении. По версии правоохранительных органов, незаконный бизнес организовал 26-летний житель соседнего региона. Чтобы не привлекать внимания, он разместил на клубе вывеску образовательного центра и попытался создать видимость проведения занятий.
Для маскировки азартных игр использовалось специальное программное обеспечение, работавшее через интернет. На компьютерных экранах вместо обычных изображений игровых автоматов, фруктов и других характерных символов появлялись цифры, арифметические знаки и различные математические элементы. Внешне происходящее могло напоминать выполнение заданий, однако фактически посетители делали ставки и участвовали в азартных играх.
Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. Во время проверки в помещении находились администратор и несколько посетителей. Полицейские изъяли 11 единиц компьютерной техники, черновые записи и 123 тысячи рублей наличными. Оборудование и документацию направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.
По материалам оперативников следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой либо с извлечением дохода в особо крупном размере. Конкретная квалификация действий каждого участника будет уточняться во время расследования.
Предполагаемого организатора задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания. Женщину, выполнявшую обязанности администратора, допросили в качестве свидетеля. Следователи выясняют, как долго работал клуб, какую прибыль он приносил и кто еще мог участвовать в организации нелегального бизнеса.
Читайте также: Четыре подпольных казино закрыли после обысков в российском городе.