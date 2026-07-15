Подпольное казино в Моздоке спрятали под вывеской детского центра

Предполагаемого организатора задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания. Женщину, выполнявшую обязанности администратора, допросили в качестве свидетеля. Следователи выясняют, как долго работал клуб, какую прибыль он приносил и кто еще мог участвовать в организации нелегального бизнеса.