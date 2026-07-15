Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой на 12 лет

Суд в Кемеровской области приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, с 2023 года мужчина состоял в националистической организации*. Более года он администрировал канал в одном из мессенджеров, где публиковал материалы с оправданием деятельности организации и призывал подписчиков вступать в ее ряды.
Кроме того, следствие установило, что осужденный публиковал изображения с георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.
Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело после того, как четыре сотрудника администрации Рыльского района Курской области пострадали в результате подрыва автомобиля на мине.
*Признана террористической и запрещена на территории РФ.