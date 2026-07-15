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Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой на 12 лет

Суд в Кемеровской области приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в региональном управлении СК.

Суд в Кемеровской области приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, с 2023 года мужчина состоял в националистической организации*. Более года он администрировал канал в одном из мессенджеров, где публиковал материалы с оправданием деятельности организации и призывал подписчиков вступать в ее ряды.

Кроме того, следствие установило, что осужденный публиковал изображения с георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.

Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники ФСБ и МВД. По решению суда первые три года наказания он проведет в тюрьме, оставшийся срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, передает канал СК в МАКС.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело после того, как четыре сотрудника администрации Рыльского района Курской области пострадали в результате подрыва автомобиля на мине.

*Признана террористической и запрещена на территории РФ.

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