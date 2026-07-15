Подпольная типография снабжала иностранцев фальшивыми паспортами

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли в Москве деятельность подпольной типографии, в которой изготавливали поддельные паспорта, водительские удостоверения и другие официальные документы. По подозрению в участии в организованной группе задержаны четыре жителя столицы, один из которых является иностранным гражданином.
Операцию провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, Департамента миграционной безопасности и Управления «М» ФСБ. По предварительным данным, участники группы наладили производство подделок нескольких видов и организовали постоянный канал их продажи.
Среди обнаруженной продукции оказались паспорта граждан России и иностранных государств, российские и зарубежные водительские удостоверения, дипломы о высшем образовании, военные билеты и документы миграционного учета. Часть заказов предназначалась для использования на территории России. Другие комплекты через курьеров отправляли клиентам в страны ближнего зарубежья и Евросоюза.
Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили помещение, оборудованное под нелегальное производство. В типографии, а также в местах хранения и передачи заказов изъяли сотни уже оформленных документов. Кроме того, найдены незаполненные бланки, печати, штампы, оргтехника и другие предметы, которые могли применяться при изготовлении фальшивок.
Экспертам предстоит определить способ производства каждого документа, качество подделок и возможность их использования при прохождении официальных проверок. Полицейские устанавливают личности заказчиков, посредников и курьеров, а также документируют случаи, когда изготовленные группой бумаги уже предъявлялись государственным органам.
Отдельное направление расследования связано с возможной легализацией иностранцев на территории России. Поддельные паспорта и документы миграционного учета могли использоваться для незаконного пребывания, трудоустройства или оформления других государственных услуг.
Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 327 УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению и подделку официальных документов. Следствие также решает вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных как организации незаконной миграции. Фигурантам назначены различные меры пресечения. Поиск остальных предполагаемых участников группы продолжается.
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