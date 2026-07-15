Подпольная типография снабжала иностранцев фальшивыми паспортами

Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили помещение, оборудованное под нелегальное производство. В типографии, а также в местах хранения и передачи заказов изъяли сотни уже оформленных документов. Кроме того, найдены незаполненные бланки, печати, штампы, оргтехника и другие предметы, которые могли применяться при изготовлении фальшивок.