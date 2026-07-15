У побережья Камчатки зафиксированы землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7

У побережья Камчатки зафиксированы два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7. Об этом в среду со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» пишет «КП-Дальний Восток».
Толчки произошли с интервалом в 6 минут. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился на глубине 64,6 км в 210 км от Петропавловска-Камчатского. Второе — магнитудой 5,7 — зафиксировано на глубине 72 км в 206 км от города.
Информации о пострадавших не поступало. По данным властей, угроза цунами отсутствует. Все службы работают в штатном режиме, энергоснабжение и транспортная инфраструктура в результате инцидента не нарушены.
Ранее в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 6,7. По данным регионального главка МЧС, толчок зафиксирован 13 июля в 05:18 по московскому времени. Эпицентр находился в 7,6 км к северо-западу от села Кырен и в 34 км от поселка Аршан.