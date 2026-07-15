В Новосибирске ищут пропавшую 54-летнюю женщину с русыми волосами

В Новосибирске объявили поиски 54-летней Наталии Владимировны Антоновой. Жительница Первомайского района пропала 3 июля 2026 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».