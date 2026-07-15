В Новосибирске ищут пропавшую 54-летнюю женщину с русыми волосами

В Новосибирске объявили поиски 54-летней Наталии Владимировны Антоновой. Жительница Первомайского района пропала 3 июля 2026 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Наталии Антоновой, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.