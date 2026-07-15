Столичные врачи оказали помощь двум мужчинам, пострадавшим от борщевика

— Пациентов не спас даже защитный костюм. 35-летний мужчина косил опасное растение в полном обмундировании, однако при переодевании сок все же попал на руку, шею и лицо. Результат: обширные ожоги и неделя лечения в Склифе. Ему проводили перевязки и детоксикацию, — добавили в Telegram-канале.