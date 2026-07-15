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В Ирбитский район, страдающий от паводка, направили 19 тонн гуманитарной помощи

В Ирбитском районе жители домов, отрезанных от земли из-за паводка, получат помощь.

Источник: Волонтерский центр РМК

В Ирбитский район направили 19 тонн гуманитарной помощи. Напомним, что сейчас на территории муниципалитета действует режим ЧС из-за паводка.

Фонд святой Екатерины и волонтерский центр РМК собрали гуманитарный груз для жителей домов, отрезанных от большой земли.

— В Ирбите подтоплены 194 дома, вода продолжает прибывать в населенные пункты. Сегодня жителям передадут продукты длительного хранения, которые легко приготовить, муку и питьевую воду, — рассказали отправители груза.

Отмечается, что объем помощи был составлен после встречи с главой Ирбитского района Алексеем Никифоровым и представителями профильных служб. Сначала груз будет доставлен в штаб, а оттуда его распределят по домам, отрезанным от большой земли из-за паводка.