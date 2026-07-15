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На Сахалине спасли пенсионера, 9 дней плутавшего по лесу

На Сахалине спасли пожилого рыбака, который заблудился и 9 дней выживал в лесу.

На Сахалине спасли пожилого рыбака, который заблудился и 9 дней выживал в лесу. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России в мессенджере МАХ.

Больше недели, начиная с 6 июля, мужчина пытался выбраться из лесного массива в окрестностях Пильво, буквально прокладывая себе путь через чащу. В поисках пенсионера были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова, МВД, рыбоохраны и родные мужчины.

В результате пенсионера нашли на левом берегу реки Пилевка, когда он уже выглядел обессиленным. В километре от места происшествия стоял его автомобиль. В ведомстве отметили, что пропавший в итоге был найден местными жителями, которые добровольно присоединились к спасательной операции.

Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.

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