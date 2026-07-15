В ПВР остаются десятки свердловчан из-за паводка

В результате сильных дождей в 20 районах региона остаются затопленными 362 частных дома, 5 дач, 1760 приусадебных участков, 2 участка дорог и 9 низководных мостов. За последние сутки вода ушла из 7 жилых домов, 56 приусадебных участков и одного дорожного участка. Однако в 10 районах произошло новое подтопление: 177 домов и 564 земельных участка оказались под водой.
Оперативные группы и местные комиссии постоянно мониторят ситуацию. На водоемах работают временные гидропосты, где каждые три часа измеряют уровень воды. Спасатели проводят обходы домов, объясняют жителям правила безопасности и оказывают помощь. Для отрезанных населенных пунктов организованы лодочные переправы. Эвакуация людей с подтопленных территорий продолжается.
В муниципалитетах не ведутся масштабные восстановительные работы. Специалисты осматривают и готовят к ремонту мосты, восстанавливают дорожное полотно. Межведомственные комиссии оценивают ущерб для выплат пострадавшим. В некоторых населенных пунктах продолжается откачка воды с помощью мотопомп.
Гидрологическая обстановка остается сложной, отмечают в ведомстве. В ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погоды: сильные дожди и ливни, а также увеличение сброса воды с гидротехнических сооружений. Это может привести к дальнейшему подъему уровня воды и затоплению новых территорий в отдельных районах.
Для ликвидации последствий паводка и помощи жителям задействованы 418 человек и 128 единиц техники, включая 156 человек и 43 единицы техники от МЧС России. Имеющихся сил и средств достаточно для обеспечения безопасности населения.