Свердловскую студентку, обвиняемую в мошенничестве, оправдали в суде

«Гособвинение настаивало на том, что девушка, будучи письменно предупрежденной о необходимости извещать фонд об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат, умышленно умолчала о своем отчислении, что и стало основанием для перечисления средств. В судебном заседании подсудимая вину не признала», — рассказали в пресс-службе судов.