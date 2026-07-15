Свердловскую студентку, обвиняемую в мошенничестве, оправдали в суде

По версии обвинения, девушка якобы неправомерно получала выплаты из-за потери кормильца и федеральную социальную доплату на общую сумму более 290 тысяч рублей после отчисления, о чем не уведомила Социальный фонд России. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
«Гособвинение настаивало на том, что девушка, будучи письменно предупрежденной о необходимости извещать фонд об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат, умышленно умолчала о своем отчислении, что и стало основанием для перечисления средств. В судебном заседании подсудимая вину не признала», — рассказали в пресс-службе судов.
Обвиняемая настаивала, что сотрудники фонда не разъяснили ей обязанность уведомлять об отчислении, а подписываемые документы она не читала. Сейчас она частично погашает образовавшуюся задолженность.
«Гражданский иск отделения СФР по Свердловской области о взыскании неосновательно полученных средств оставлен без рассмотрения. Но это не лишает фонд права обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства», — пояснили в ведомстве.