В Сан-Франциско затонула лодка у Алькатраса, есть погибший

У острова Алькатрас в Сан-Франциско понтонное судно с 19 пассажирами перевернулось и затонуло, сообщил The Guardia, ссылаясь на власти. Один человек погиб, двое пропали без вести, 16 спасены.
Начальник пожарной охраны Сан-Франциско Дин Криспен уточнил, что на борту не было пожара, причины инцидента выясняются. Судно вышло из яхт-клуба Сент-Фрэнсис. Прибывшие спасатели нашли одного пострадавшего в тяжёлом состоянии, начали реанимацию, но спасти его не удалось. Ещё двое пассажиров считаются пропавшими без вести. Ведутся поиски с привлечением 11 катеров и вертолётов.
Из 16 выживших 13 были доставлены на берег, трое госпитализированы. У некоторых травмы при падении в воду. Также погибла собака. Власти направили на помощь водолазов. По словам Криспена, из лодки вытекало топливо, а двигатель ещё работал. Судно почти полностью ушло под воду.
Мэр Дэниел Лурье выразил соболезнования. Он отметил, что все силы брошены на поиски. На видео с места происшествия видно, как выживших укрывают одеялами рядом с машиной скорой помощи. Власти продолжают расследование. Выжившие получили необходимую помощь.
На водохранилище спасатели помогли туристам из Подмосковья.
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