В Сан-Франциско затонула лодка у Алькатраса, есть погибший

Начальник пожарной охраны Сан-Франциско Дин Криспен уточнил, что на борту не было пожара, причины инцидента выясняются. Судно вышло из яхт-клуба Сент-Фрэнсис. Прибывшие спасатели нашли одного пострадавшего в тяжёлом состоянии, начали реанимацию, но спасти его не удалось. Ещё двое пассажиров считаются пропавшими без вести. Ведутся поиски с привлечением 11 катеров и вертолётов.