Жителей СНТ в Челябинской области призвали покинуть дома из-за угрозы подтопления

Вода прибывает постепенно, времени для сбора достаточно, говорят в администрации города. «Отнеситесь к рекомендациям со всей серьезностью. Оставайтесь на связи, следите за официальными сообщениями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — отмечается в комментарии.