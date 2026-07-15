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Жителей СНТ в Челябинской области призвали покинуть дома из-за угрозы подтопления

В результате обильных осадков за минувшую ночь зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Ай.

Источник: МЧС РФ

Для предотвращения серьезных последствий специалисты увеличили плановый сброс воды через шлюзы Айского водохранилища.

«В связи с этим возможно повышение уровня воды ниже по течению. Существует угроза подтопления СНТ “Приайский”. Рекомендуем жителям заблаговременно покинуть дачные участки», — говорится в оповещении.

Вода прибывает постепенно, времени для сбора достаточно, говорят в администрации города. «Отнеситесь к рекомендациям со всей серьезностью. Оставайтесь на связи, следите за официальными сообщениями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — отмечается в комментарии.