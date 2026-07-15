Владельцы лошадей, погибших при пожаре на Ропшинском шоссе, требуют компенсацию в 20 млн рублей

По словам правозащитницы, ранее ее клиенты не смогли получить выплаты от администрации конного клуба. Руководство заведения полностью прекратило общение с хозяевами животных и не предложило возместить ни материальный, ни моральный ущерб. При этом владельцы узнали о гибели своих питомцев не от сотрудников конюшни, а из сообщений в СМИ.