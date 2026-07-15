Большая вода отрезала Бодайбо: Добраться до города по трассе больше невозможно

Из-за выхода реки Муя из берегов на севере Бурятии оказались затоплены участки трассы Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. В результате движение для всех видов транспорта на нескольких отрезках дороги полностью остановили. Под водой оказались участки возле железнодорожного моста на 395-м и 398-м километрах. Кроме того, на нескольких других километрах трассы потоками воды размыло объездные пути, а сама проезжая часть оказалась подтоплена.