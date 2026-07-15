Обломки дронов повредили квартиру и частный дом в Ростове-на-Дону

Обломки украинских дронов повредили квартиру и частный дом в Ростове-на-Дону. Инцидент обошелся без пострадавших. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал политик в посте.
По словам главы региона, в Железнодорожном районе города обломки беспилотника упали на частный дом и повредили его кровлю. При этом детонации не произошло. Жильцов не пришлось эвакуировать.
Кроме того, в Советском районе Ростова-на-Дону взрывной волной выбило стекла в одной из квартир многоквартирного дома. Как уточнил Слюсарь, в этом случае также никто не пострадал.
Ранее KP.RU писал, что за последнюю ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона над регионами государства. Вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским крае и других.