Режим ЧС муниципального характера ввели в подмосковном Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск Московской области с 13 июля действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление опубликовано администрацией округа.
Согласно документу, режим ЧС был введен с 4:50. Для органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен местный уровень реагирования.
В зону чрезвычайной ситуации вошли многоквартирные дома на улицах Банковской (дома № 26 и 30), Баранова (дом № 35) и Военный городок (дом № 11).
Кроме того, администрация округа поручила организовать пункты временного размещения для жителей на базе школ № 4, № 5 и № 7, говорится в постановлении.
13 июля в результате ночной атаки украинских дронов на подмосковный Солнечногорск пострадали двое детей, им оказали медицинскую помощь. На улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов.