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Керчь осталась без электричества из-за атаки украинских БПЛА

В Керчи произошло полное отключение электроэнергии после вражеской атаки БПЛА.

Источник: Reuters

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил, что город на востоке Крыма полностью обесточен в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — написал Кошель в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах.

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