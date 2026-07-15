Керчь осталась без электричества из-за атаки украинских БПЛА

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил, что город на востоке Крыма полностью обесточен в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как.
«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — написал Кошель в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах.
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