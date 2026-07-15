Ормузский пролив останется закрытым до окончания атак США

В заявлении КСИР говорится, что американские военные нанесли новый удар по иранским объектам. Вашингтон оправдывает эти действия защитой судов, которые якобы подверглись обстрелу из-за нарушения правил прохода через пролив. В Тегеране такую позицию назвали попыткой «скрыть свое поражение и недееспособность».
Ранее ситуацию прокомментировал глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. Он возложил на Тегеран ответственность за атаки на танкеры и другие коммерческие корабли.
«За последние семь дней Иран целенаправленно атаковал мирное население по всему региону, нанеся удары по семи торговым судам, в результате чего погибли, пропали без вести или получили ранения около десятка гражданских членов экипажей», — заявил Купер.
Адмирал также отметил, что удары Исламской республики пришлись по территориям стран Персидского залива.
«Американские силы привлекают Иран к ответственности за неоправданную агрессию, которая продолжает угрожать жизням невинных людей», — уточнил Купер.