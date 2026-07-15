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Ормузский пролив останется закрытым до окончания атак США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о блокировке Ормузского пролива. Это решение будет в силе, пока США не прекратят атаки на Иран. Информацию распространили государственные СМИ исламской республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В заявлении КСИР говорится, что американские военные нанесли новый удар по иранским объектам. Вашингтон оправдывает эти действия защитой судов, которые якобы подверглись обстрелу из-за нарушения правил прохода через пролив. В Тегеране такую позицию назвали попыткой «скрыть свое поражение и недееспособность».

Ранее ситуацию прокомментировал глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. Он возложил на Тегеран ответственность за атаки на танкеры и другие коммерческие корабли.

«За последние семь дней Иран целенаправленно атаковал мирное население по всему региону, нанеся удары по семи торговым судам, в результате чего погибли, пропали без вести или получили ранения около десятка гражданских членов экипажей», — заявил Купер.

Адмирал также отметил, что удары Исламской республики пришлись по территориям стран Персидского залива.

«Американские силы привлекают Иран к ответственности за неоправданную агрессию, которая продолжает угрожать жизням невинных людей», — уточнил Купер.

В американском командовании уточнили детали ответных действий. В ночь на среду военные США провели семичасовую операцию. Целью этих ударов названо дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам.

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