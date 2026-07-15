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Житель Тогучина осужден за стрельбу у кафе 8 марта

Мужчина произвел два прицельных выстрела из предмета, похожего на пистолет.

Источник: Комсомольская правда

В Тогучинском районе Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел 8 марта 2026 года возле кафе в городе Тогучин. Как установил суд, сибиряк увидел словесный конфликт между потерпевшим и другим человеком. Когда началась драка, он достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в сторону потерпевшего. Выстрелы были прицельными.

Своими действиями мужчина нарушил общественный порядок, вызвал у окружающих чувство беспокойства и причинил потерпевшему легкий вред здоровью. В суде подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок один год шесть месяцев. Из его зарплаты будут удерживать 10 процентов в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.