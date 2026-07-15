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CENTCOM раскрыл цели семичасовой атаки США по Ирану

Американские военные объявили о завершении очередной масштабной операции против Ирана. Удары 15 июля затронули десятки объектов в районе Ормузского пролива и вдоль иранского побережья. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В заявлении говорится, что истребители, беспилотники и корабли США в течение семи часов наносили высокоточные удары. Целями стали иранские ракетные комплексы, базы беспилотной авиации, военно-морские силы и системы береговой охраны. В CENTCOM пояснили, что атака направлена на снижение способности Тегерана «угрожать коммерческим судам и гражданским экипажам».

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о собственных ударах. По их данным, поражен главный центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. Кроме того, нанесены удары по базе американских сил в Иордании и объектам Пятого флота США в Бахрейне.

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