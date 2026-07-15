CENTCOM раскрыл цели семичасовой атаки США по Ирану

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о собственных ударах. По их данным, поражен главный центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. Кроме того, нанесены удары по базе американских сил в Иордании и объектам Пятого флота США в Бахрейне.