В заявлении говорится, что истребители, беспилотники и корабли США в течение семи часов наносили высокоточные удары. Целями стали иранские ракетные комплексы, базы беспилотной авиации, военно-морские силы и системы береговой охраны. В CENTCOM пояснили, что атака направлена на снижение способности Тегерана «угрожать коммерческим судам и гражданским экипажам».
CENTCOM раскрыл цели семичасовой атаки США по Ирану
Американские военные объявили о завершении очередной масштабной операции против Ирана. Удары 15 июля затронули десятки объектов в районе Ормузского пролива и вдоль иранского побережья. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в соцсети X.