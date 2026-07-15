Уровень воды в реке в свердловском Ирбите вырос еще на 54 см

Подъем уровня воды привел к расширению территории подтопления: она охватила приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживают 434 человека. «Еще раз настоятельно предлагаю жителям подтопленных домов перебраться в ПВР. Здесь созданы комфортные условия, и места для размещения есть», — добавил глава города.