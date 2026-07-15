На Дону за сутки спасатели выезжали на десять техногенных пожаров и пять ДТП

За минувшие сутки, 14 июля, в Ростовской области спасателям пришлось тушить десять техногенных пожаров и выезжать на пять ДТП. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
Помимо этого, пожарные ликвидировали 12 возгораний сухой растительности и 14 очагов горения мусора. Всего на ликвидацию последствий привлекались 368 человек личного состава и 92 единицы спецтехники.
Также в ГУ МЧС по Ростовской области напоминают, что в случае ЧП нужно звонить по номерам 101 или 112.
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