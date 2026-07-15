Дело адвоката о взятке в 2 млн. руб. направлено в суд во Владивостоке

Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката из Владивостока, которого обвиняют в покушении на мошенничество.
По версии следствия, адвокат, посещая в СИЗО № 1 во Владивостоке подследственного, договорился с ним о передаче должностным лицам из правоохранительных органов взятки в размере 2 млн руб. Деньги предназначались за смягчение меры пресечения и переквалификацию действий на менее тяжкое преступление.
30 марта 2026 года адвокат получил от жены подследственного 2,7 млн руб. 700 тыс. руб. из этих денег составляло его вознаграждение за посреднические услуги, а остальная сумма должна была быть передана должностным лицам.
На самом деле женщина ещё до вручения денег адвокату заподозрила обман и сообщила об этом в органы ФСБ, после чего действовала под контролем правоохранительных органов. Часть денег была настоящими купюрами, а другая часть представляла собой муляж.
Обвиняемого взяли с поличным при передаче денег сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Денежные средства послужат в качестве вещественного доказательства.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.