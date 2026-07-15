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В Воронеже осудили 9 бутлегеров, у которых конфисковали контафактное спиртное и сигареты на 12 млн руб

Виновных оштрафовали на суммы от 0,3 до 4,5 млн руб и конфисковали доход от преступной торговли.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже осудили компанию бутлегеров.

ОПГ из девяти человек с мая 2023 года занималась продажей поддельной алкогольной и табачной продукции через арендованные магазины в Воронеже. Правоохранители пресекли их преступную деятельность в феврале 2024 года. Из незаконного оборота тогда изъяли фальсификатов на общую сумму более 12 млн рублей.

— Суд приговорил виновных к штрафам от 300 тыс до 4,5 млн рублей. И конфисковал солидарно с осужденных почти 2,2 млн рублей — эквивалент дохода, полученного преступным путем, — сообщили в прокуратуре Воронежской области. — Изъятый контрафакт уничтожат.

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