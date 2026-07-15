Семью расстреляли после предполагаемого сговора убийцы с родственницей

Двум подросткам предъявили обвинения после убийства пяти членов одной семьи в городе Ист-Сент-Луис американского штата Иллинойс. Еще два родственника получили тяжелые ранения. Преступления произошли в трех разных местах и, по версии полиции, носили целенаправленный характер.
Погибли 74-летняя Патриция Мэй, 49-летняя Шери Мэй, 25-летняя Шания Томпсон, 24-летний Девин Мэй и 21-летний Квентин Томпсон. Жертвы представляли три поколения одной семьи. Шери Мэй была застрелена за несколько дней до основной серии нападений, остальные преступления произошли преимущественно 12 июля.
Полиция вышла на 16-летнего Джеймира Дэвиса и его 15-летнюю подругу. Девушка приходилась родственницей всем погибшим. Подростков задержали в государственном парке после остановки их автомобиля.
Дэвиса будут судить как взрослого. Ему предъявили 12 обвинений, включая пять эпизодов убийства. Суд постановил оставить подростка под стражей. Государственный защитник, назначенный обвиняемому, публичных комментариев не давал.
Дело 15-летней девушки первоначально будет рассматриваться судом по делам несовершеннолетних. Прокуратура может потребовать перевести его в обычный уголовный суд, после чего обвиняемую также смогут привлечь к ответственности как взрослую.
Официальный мотив неизвестен. Отец девушки Маркус Мэй сообщил журналистам, что дочь конфликтовала с родственниками и якобы спланировала нападения вместе со своим молодым человеком.
Следствие считает, что Дэвис застрелил Патрицию Мэй, после чего отрезал ей большой палец правой руки. Для чего это было сделано, официально не сообщается. Среди предъявленных обвинений также упоминаются покушения на убийство, причинение тяжкого вреда, завладение автомобилем и использование похищенного оружия.
Расследование началось после обнаружения человеческих останков возле жилого комплекса. Затем полицейские нашли другие места нападений и установили связь между погибшими. Двум выжившим родственникам оказали медицинскую помощь.
Полиция заявила, что убийства были направлены против конкретной семьи и непосредственной угрозы другим жителям города сейчас нет. Расследование продолжается, следователи проверяют хронологию нападений и роль каждого из подростков.
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