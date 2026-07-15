Семью расстреляли после предполагаемого сговора убийцы с родственницей

Следствие считает, что Дэвис застрелил Патрицию Мэй, после чего отрезал ей большой палец правой руки. Для чего это было сделано, официально не сообщается. Среди предъявленных обвинений также упоминаются покушения на убийство, причинение тяжкого вреда, завладение автомобилем и использование похищенного оружия.