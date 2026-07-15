Тайфун «Бави» затапливает Приморье: Под водой оказались дороги сразу в нескольких округах

Кроме того, перелив глубиной около 30 сантиметров образовался на объезде аварийного моста на седьмом километре трассы Хороль — Поповка — Лукашевка. Легковые автомобили массой до пяти тонн направляют по самому аварийному мосту, а ремонт объездной дороги начнётся после спада воды. Тем временем специалисты «Примавтодора» работают в районе Фокино, где существует угроза подтопления участка между Домашлино и Руднево. На месте задействован экскаватор, который расчищает водопропускную трубу у объезда аварийного моста, чтобы не допустить дальнейшего подъёма воды.