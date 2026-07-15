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ПВО Иордании уничтожили три ракеты после атаки Ирана на базы США

Утром 15 июля системы противовоздушной обороны Иордании перехватили и уничтожили три баллистические ракеты. Как сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства, пуски были осуществлены с территории Ирана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным собеседника агентства, жертв и разрушений удалось избежать. В военном ведомстве подчеркнули: силы продолжают контролировать воздушное пространство страны и отслеживают развитие ситуации, сохраняя максимальный уровень боеготовности.

Ранее утром Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным объектам США в регионе. В частности, иранские военные атаковали американскую авиабазу «Аль-Азрак» на территории Иордании, логистический центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. Также были поражены центры управления, крупные склады, военное оборудование и топливные резервуары Пятого флота США в Бахрейне.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о семичасовой атаке по Ирану, в результате которой были поражены десятки целей в районе Ормузского пролива и в прибрежных районах Ирана.

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