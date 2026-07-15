ПВО Иордании уничтожили три ракеты после атаки Ирана на базы США

Ранее утром Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным объектам США в регионе. В частности, иранские военные атаковали американскую авиабазу «Аль-Азрак» на территории Иордании, логистический центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. Также были поражены центры управления, крупные склады, военное оборудование и топливные резервуары Пятого флота США в Бахрейне.