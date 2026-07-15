Системы жизнеобеспечения Керчи перевели на резервное питание

Керчь полностью осталась без электричества в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. К аварийно-восстановительным работам привлечены городские службы и энергетики, сообщил глава администрации города Иван Кошель.
По его словам, объекты, от которых зависит жизнеобеспечение Керчи, переведены на резервные источники питания. Это позволяет поддерживать работу критически важных городских систем на время восстановления основной схемы электроснабжения.
Информация о количестве отключенных потребителей, характере повреждений энергетической инфраструктуры и предполагаемых сроках возвращения электричества пока не приводится. Также к моменту публикации не поступало официальных сообщений о пострадавших в результате атаки.
Кошель призвал жителей сохранять бдительность, следить за сообщениями властей и доверять только проверенной информации. Все доступные городские подразделения задействованы в ликвидации последствий отключения.
Нынешний блэкаут стал не первым крупным нарушением электроснабжения Керчи в июле. Утром 8 июля Керчь вновь оказалась обесточена после очередного удара по системе энергоснабжения. Власти сообщали, что энергетики предпринимали меры для возвращения электричества, однако точные сроки ремонта первоначально назвать не могли.
После ночной атаки ВСУ 7 июля город также полностью оставался без электричества. Подачу энергии удалось восстановить в течение нескольких часов.
Перебои с подачей энергии в последние дни фиксировались и в других муниципалитетах полуострова. «Крымэнерго» ранее просило потребителей после включения электричества рационально использовать электроэнергию. Резкий рост нагрузки на восстанавливаемую сеть может привести к повторному срабатыванию защитных систем и новым отключениям.
Аварийные бригады продолжают обследовать поврежденные участки и восстанавливать подачу электроэнергии. О переходе Керчи к штатной схеме энергоснабжения власти обещали сообщить дополнительно.
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