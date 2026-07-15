Россиянин получил срок за участие в террористической организации и оправдание нацизма

В Кемеровской области 24-летнего жителя Прокопьевска приговорили к 12 годам лишения свободы по делу об участии в запрещенной террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, оставшиеся девять — в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Кузбассу, мужчину признали виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Ему вменили участие в деятельности террористической организации, публичное оправдание терроризма в интернете, содействие террористической деятельности и реабилитацию нацизма с использованием Сети.
По материалам дела, в 2023 году прокопчанин присоединился к националистической организации, которая решением суда признана террористической и запрещена на территории России. Следствие считает, что его деятельность не ограничивалась просмотром или распространением чужих публикаций.
Так, с января 2024 года по март 2025-го мужчина администрировал канал в одном из мессенджеров. На этой площадке он размещал пропагандистские материалы и призывал подписчиков присоединяться к деятельности запрещенной структуры. Эти действия следствие расценило как непосредственное участие в работе организации и содействие ее деятельности. Кроме того, в канале публиковались материалы, которые, по оценке правоохранительных органов, оправдывали применяемое участниками объединения насилие и формировали положительное отношение к террористической деятельности.
Отдельный эпизод уголовного дела был связан с реабилитацией нацизма. Мужчина разместил изображение руководителя запрещенной организации, представленного в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны. Следствие и суд пришли к выводу, что эта публикация оскверняла символы воинской славы России и оскорбляла память защитников Отечества.
Дело рассматривал Второй Восточный окружной военный суд. Помимо 12-летнего срока, осужденному назначили дополнительное наказание: после освобождения ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете и мессенджерах.
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