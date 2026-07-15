Россиянин получил срок за участие в террористической организации и оправдание нацизма

Так, с января 2024 года по март 2025-го мужчина администрировал канал в одном из мессенджеров. На этой площадке он размещал пропагандистские материалы и призывал подписчиков присоединяться к деятельности запрещенной структуры. Эти действия следствие расценило как непосредственное участие в работе организации и содействие ее деятельности. Кроме того, в канале публиковались материалы, которые, по оценке правоохранительных органов, оправдывали применяемое участниками объединения насилие и формировали положительное отношение к террористической деятельности.