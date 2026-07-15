Улицы в Сочи затопило после сильного ливня

В Сочи несколько улиц оказались затоплены после мощного ливня, из-за которого сразу несколько рек вышло из берегов. В городе также парализовано движение — сильные дожди превратили дороги в бурлящие реки.
— У кого-то машину разбило мотоциклом. Залило детскую площадку. Про теннисный корт я вообще молчу, — утверждает одна из жительниц на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом RT.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Дагомысе — там уровень воды в реке Ира приблизился к опасным отметкам. Очевидцы делятся в Сети кадрами, на которых видно, как вода переливается через мостовой переход.
11 июля порядка 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за непогоды. Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.
Кроме того, 10 июля мощный смерч снес крыши домов в Башкирии, одна из деревень полностью осталась без света. Непогода в регионе возникла на фоне циклона, который уже настиг Центральную Россию.