Прения сторон начались по делу захватчиков заложников в СИЗО Ростова

По данным следствия, в июне 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников режимного учреждения. Вооруженные ножами и заточками заключенные потребовали предоставить им машину и не задерживать. Сначала шли переговоры, а затем провели штрум. Часть преступников ликвидировали. Сотрудники СИЗО не пострадали.