Стало известно о судьбе бизона, подбросившего в воздух туриста

Бизона, который подбросил в воздух пожилого туриста в Йеллоустонском национальном парке, не будут усыплять или отстреливать, сообщил представитель парка The New York Post. Пострадавший 12 июля получил перелом бедренной кости и уже перенёс операцию.
Все произошло, когда 72-летний мужчина вместе с внуком находился на расстоянии около 90 метров от животного, что считалось безопасным. Внезапно бизон сорвался с места, бросился в их сторону и ударил туриста рогом в бедро, подбросив его на 2,5 метра. Очевидцы сообщили, что перед атакой рядом с животным проехал грузовик, что, вероятно, разозлило парнокопытного.
Свидетели отпугнули бизона криками, а пострадавшему сразу вызвали скорую помощь. Мужчина был доставлен в больницу с серьёзными травмами, но, по его словам, он чувствует себя хорошо и благодарен бизону за то, что остался жив.
В парке решили не наказывать животное, так как его поведение было естественной реакцией на внешний раздражитель. Туристов вновь призвали соблюдать дистанцию от диких животных.
Йеллоустонский парк известен своей дикой природой, и случаи нападения бизонов не редкость. Туристы часто пренебрегают правилами безопасности. В парке напоминают, что к бизонам нельзя приближаться ближе чем на 90 метров. Власти также советуют не провоцировать животных.
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