Стало известно о судьбе бизона, подбросившего в воздух туриста

Все произошло, когда 72-летний мужчина вместе с внуком находился на расстоянии около 90 метров от животного, что считалось безопасным. Внезапно бизон сорвался с места, бросился в их сторону и ударил туриста рогом в бедро, подбросив его на 2,5 метра. Очевидцы сообщили, что перед атакой рядом с животным проехал грузовик, что, вероятно, разозлило парнокопытного.