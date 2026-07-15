Порядка 200 детей в Ирбитском МО из-за паводка вывезли в безопасную зону

Как сообщил во «ВКонтакте» мэр Ирбита Николай Юдин, подъем воды продолжается: к 8:00 уровень реки Ница составил 786 см — за сутки его высота поднялась на 54 см. В результате этого затопило приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживают 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживают 250 человек.