В Светлогорске у нелегального фотографа изъяли голубей

Фото: пресс-служба регионального УМВД.
В Светлогорске полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность местной жительницы, которая предлагала сфотографироваться с голубями. Птиц изъяли и передали специалистам региональной общественной организации защиты животных «Биосфера Балтики». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили, что женщина использовала птиц для получения дохода, не имея статуса самозанятой или иной формы государственной регистрации предпринимательской деятельности.
В отношении нарушительницы составили административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.
«Чтобы обеспечить безопасность и надлежащие условия содержания животных, полицейские изъяли пернатых. В настоящее время птицы переданы на попечение специалистам региональной общественной организации защиты животных “Биосфера Балтики”», — добавили в пресс-службе.