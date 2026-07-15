В Светлогорске у нелегального фотографа изъяли голубей

В Светлогорске полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность местной жительницы, которая предлагала сфотографироваться с голубями. Птиц изъяли и передали специалистам региональной общественной организации защиты животных «Биосфера Балтики». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.