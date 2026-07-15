Трое волгоградцев похитили мужчину и требовали 400 тысяч за свободу

Все началось в ноябре прошлого года в Дзержинском районе. К мужчине подошли двое незнакомцев. Они показали поддельные удостоверения силовиков и, угрожая оружием, приказали садиться в машину. Волгоградец отказался. Тогда злоумышленники применили силу и насильно затолкали его в автомобиль. Там они удерживали жертву, запугивая уголовным делом за якобы незаконный оборот наркотиков. За «решение вопроса» похитители потребовали 400 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, волгоградец скрылся.