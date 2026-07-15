Тело пропавшей в феврале 8-летней девочки нашли в российском городе

Тело восьмилетней девочки, провалившейся под лёд в Новосибирске в феврале, нашли только сейчас. Его обнаружили ниже по течению Оби в районе дачного посёлка Кудряшовский. Об этом журналистам рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.