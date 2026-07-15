Тело пропавшей в феврале 8-летней девочки нашли в российском городе

Тело восьмилетней девочки, провалившейся под лёд в Новосибирске в феврале, нашли только сейчас. Его обнаружили ниже по течению Оби в районе дачного посёлка Кудряшовский. Об этом журналистам рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.
Трагедия произошла 13 февраля. Ребёнок находился без присмотра взрослых у реки в микрорайоне «Ясный берег» и, предположительно, провалился в полынью. Камеры наблюдения зафиксировали, что девочка шла по льду одна с надувной плюшкой. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Поиски начались сразу и не прекращались несколько недель. Спасатели обследовали акваторию Оби с помощью подводных аппаратов с камерами, сверлили лунки во льду, опускали эхолоты. Однако зимой обнаружить тело не удалось. К поискам подключались многочисленные добровольцы — и зимой, и летом.
«Девочку нашли буквально две недели назад. Нашли ниже по течению в районе Кудряшей на реке Обь», — сообщил Кудинов.
Сейчас следственные органы завершают необходимые процедуры.
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