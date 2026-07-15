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ФСБ задержала россиянина при подготовке теракта на одном из предприятий Югры

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Тюменской области россиянина, который занимался подготовкой теракта на одном из нефтяных предприятий Югры. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Тюменской области россиянина, который занимался подготовкой теракта на одном из нефтяных предприятий Югры. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Мужчина, действуя по указанию куратора, изъял из схрона СВУ «с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягани ХМАО-Югры».

— При попытке скрыться, агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ России в районе расположения схрона, — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ ТАСС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о «незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту». Специалистами были изъяты СВУ, а также мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором.

До этого ФСБ также сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

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