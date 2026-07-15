Подозреваемых в похищении человека и вымогательстве задержали в Волгограде

«Во время поездки фигуранты потребовали передать им 400 тысяч рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за якобы приобретение наркотических средств. Потерпевший связался со своим братом, но у того не было необходимой суммы. Не получив денег, сообщники настояли на их передаче на следующий день. Лишь после этого потерпевшему позволили покинуть салон автомобиля», — сообщает представитель волгоградского следкома Ирина Багрова.