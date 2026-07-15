Подозреваемых в похищении человека и вымогательстве задержали в Волгограде

Фигурантами уголовного дела стали трое волгоградцев. Их подозревают в похищении человека и вымогательстве. Преступление было совершено на территории Краснооктябрьского района областного центра.
7 ноября 2025 года подозреваемые подошли к незнакомцу, представились полицейскими, продемонстрировали поддельные удостоверения и травматический пистолет и потребовали проследовать с ними. Молодой человек отказался, однако они силой усадили его в свой автомобиль.
«Во время поездки фигуранты потребовали передать им 400 тысяч рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за якобы приобретение наркотических средств. Потерпевший связался со своим братом, но у того не было необходимой суммы. Не получив денег, сообщники настояли на их передаче на следующий день. Лишь после этого потерпевшему позволили покинуть салон автомобиля», — сообщает представитель волгоградского следкома Ирина Багрова.
Следствие не исключает, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемых.
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