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Керчь оказалась полностью обесточена из-за атак дронов ВСУ

Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки украинской армии на инфраструктуру Крыма. Об этом в среду, 15 июля, сообщил глава города Иван Кошель.

Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки украинской армии на инфраструктуру Крыма. Об этом в среду, 15 июля, сообщил глава города Иван Кошель.

— В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах, — написал он в своем Telegram-канале.

14 июля в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в результате масштабной атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.

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