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В Пулково задержали женщину, укравшую 4 тыс.евро из сумки пассажира

Злоумышленнице грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Источник: Транспортная полиция СЗФО

В аэропорту Пулково была задержана 35-летняя петербурженка, похитившая из чужой сумки 4 тыс. евро. По информации транспортной полиции СЗФО, пострадавший 25-летний петербуржец забыл свои личные вещи на территории парковки у терминала оплаты. Вскоре он обнаружил пропажу крупной суммы денег и обратился к правоохранителям.

Выяснилось, что злоумышленница заметила оставленную сумку прямо на парковке. Она забрала наличные, а остальные вещи сдала в стол находок, после чего беспрепятственно вылетела рейсом «Петербург — Сочи». Однако скрыться ей не удалось: женщина была установлена и задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные денежные средства уже изъяты полицией и будут возвращены законному владельцу.

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