В Пулково задержали женщину, укравшую 4 тыс.евро из сумки пассажира

В аэропорту Пулково была задержана 35-летняя петербурженка, похитившая из чужой сумки 4 тыс. евро. По информации транспортной полиции СЗФО, пострадавший 25-летний петербуржец забыл свои личные вещи на территории парковки у терминала оплаты. Вскоре он обнаружил пропажу крупной суммы денег и обратился к правоохранителям.
Выяснилось, что злоумышленница заметила оставленную сумку прямо на парковке. Она забрала наличные, а остальные вещи сдала в стол находок, после чего беспрепятственно вылетела рейсом «Петербург — Сочи». Однако скрыться ей не удалось: женщина была установлена и задержана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные денежные средства уже изъяты полицией и будут возвращены законному владельцу.