Челябинцев напугали звуки, похожие на взрывы

В оперативной сводке на сайте МЧС разместили информацию о том, что это технологический процесс на предприятии — утилизация отходов.
«Сегодня, 15 июля, с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сказано в объявлении.
Звуки, похожие на взрывы, пугают челябинцев не в первый раз. МЧС всегда поясняет, что это утилизация отходов. Обычно ее проводят в первой половине дня.
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