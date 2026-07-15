Уфимскому предпринимателю вынесли приговор за травмы детей на батуте

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, 27 августа 2025 года предприниматель установила на улице Летчиков аттракцион «Надувная горка “Супергерои”» без разрешения Гостехнадзора. Батут не был правильно закреплен, поэтому во время порывов ветра изношенные крепления не выдержали нагрузки: надувной аттракцион оторвался вместе с находившимися на нем детьми. В результате падения двоим детям были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.