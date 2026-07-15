Омича задержали за оправдание терроризма в мессенджере

УФСБ России по Омской области задержало 26-летнего жителя Омска, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, фигурант использовал личный аккаунт в мессенджере для размещения положительных комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, и выражал антироссийские взгляды.
При обыске по месту жительства изъяты средства связи, подтверждающие его причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее мы рассказывали, что омич полгода прятал нацистскую символику в соцсетях и оправдывал терроризм.