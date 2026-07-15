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Омича задержали за оправдание терроризма в мессенджере

26-летний житель города публично выражал антироссийские взгляды и положительно отзывался о деятельности украинских террористических организаций.

Источник: Аргументы и факты

УФСБ России по Омской области задержало 26-летнего жителя Омска, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант использовал личный аккаунт в мессенджере для размещения положительных комментариев, оправдывающих деятельность украинских террористических организаций, и выражал антироссийские взгляды.

При обыске по месту жительства изъяты средства связи, подтверждающие его причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее мы рассказывали, что омич полгода прятал нацистскую символику в соцсетях и оправдывал терроризм.