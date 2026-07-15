Под Воронежем педагога за взятку в 40 тыс руб оштрафовали на полмиллиона

— Суд наказал виновную штрафом в 535 тыс рублей, конфисковал 40 тыс рублей, полученные в качестве взятки. А также на год лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательной сфере, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.