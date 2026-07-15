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Под Воронежем педагога за взятку в 40 тыс руб оштрафовали на полмиллиона

Сотрудница колледжа в воронежском райцентре завысила оценки абитуриента, чтобы он поступил на бюджет.

Источник: Комсомольская правда

В воронежском Острогожске осудили педагога медицинского колледжа за взятку.

Летом 2024 года женщина, являясь членом аттестационной комиссии, за 40 тыс рублей завысила рейтинговые показатели поступающего абитуриента. В результате чего его зачислили на очную форму обучения за счет средств бюджета Воронежской области.

— Суд наказал виновную штрафом в 535 тыс рублей, конфисковал 40 тыс рублей, полученные в качестве взятки. А также на год лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательной сфере, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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