Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера ввели в Солнечногорске после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 13 июля. Администрация городского округа издала соответствующее постановление.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера ввели в Солнечногорске после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 13 июля. Администрация городского округа издала соответствующее постановление.

«Ввести с 04 часов 50 минут 13 июля 2026 года режим функционирования чрезвычайной ситуации муниципального характера», — указано в документе.

В зону чрезвычайной ситуации вошли многоквартирные дома на улице Банковской (д. 26 и 30), Баранова (д. 35) и улице Военный городок (д. 11). Пункты временного размещения развернут на территории школ № 4, 5 и 7.

В результате ночной атаки БПЛА в ночь на понедельник в Солнечногорске пострадали двое детей. Повреждения были зафиксированы в жилом секторе.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше