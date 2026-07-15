Кузбасский админ «наследил» в мессенджере и получил 12 лет за экстремизм

Суд признал 24-летнего мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в деятельности террористической организации, публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и реабилитацию нацизма с использованием интернета. По данным следствия, с 2023 года житель Кузбасса состоял в националистической организации, которая признана террористической и запрещена на территории России.
Более года мужчина, как установили следователи, занимался администрированием канала в одном из мессенджеров. Там он размещал материалы, которые, по версии суда, пропагандировали деятельность запрещённого объединения и оправдывали его действия. Кроме того, в публикациях канала содержались призывы к подписчикам присоединяться к этой организации.
Следствие также установило, что осуждённый разместил изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также фотографию лидера запрещённой структуры в форме ветерана Великой Отечественной войны. В СК заявили, что таким образом были осквернены символы воинской славы России.
Ранее сообщалось о выявлении партии испанской керамической плитки, внутри которой находились 35 FPV-дронов. Беспилотники были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, а также боевыми частями с взрывчатым веществом иностранного производства.
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