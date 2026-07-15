Кузбасский админ «наследил» в мессенджере и получил 12 лет за экстремизм

Более года мужчина, как установили следователи, занимался администрированием канала в одном из мессенджеров. Там он размещал материалы, которые, по версии суда, пропагандировали деятельность запрещённого объединения и оправдывали его действия. Кроме того, в публикациях канала содержались призывы к подписчикам присоединяться к этой организации.