После 5 месяцев поисков найдена утонувшая зимой девочка

12 февраля 2026 года 8-летняя девочка осталась без присмотра взрослых и вышла на лёд Оби с надувной плюшкой. Когда родители хватились ребёнка было уже поздно. Поиски по горячим следам вели две недели, но обнаружить утонувшую девочку не удалось.
Как сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов, тело девочки обнаружили водолазы примерно две недели назад в реке в районе посёлка Кудряшовский.
Ранее мы писали о спасении 9-летней девочки хирургами.
Виталий Злодеев