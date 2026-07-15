После 5 месяцев поисков найдена утонувшая зимой девочка

12 февраля 2026 года 8-летняя девочка осталась без присмотра взрослых и вышла на лёд Оби с надувной плюшкой. Когда родители хватились ребёнка было уже поздно. Поиски по горячим следам вели две недели, но обнаружить утонувшую девочку не удалось.