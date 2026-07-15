Схрон, бомба и нефтезавод: В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии

Ранее стало известно о задержании россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в Москве. Мужчина ранее был судим и, как утверждается, оказался вовлечён в противоправную деятельность после давления через его супругу. Представители СБУ угрожали привлечь жену задержанного к уголовной ответственности, после чего он согласился на выполнение задания по подготовке атаки.