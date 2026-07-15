В Волгограде трое лжеполицейских вымогали деньги в обмен на свободу

Во время поездки фигуранты потребовали 400 тысяч рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за якобы приобретение наркотических средств. Потерпевший связался со своим братом, однако тот сообщил, что не располагает необходимой суммой. Не получив денег, сообщники договорились перенести их передачу на следующий день. Лишь после этого мужчине позволили покинуть салон автомобиля.